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رياضة

بالجنيه والدولار .. أسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
الجماهير المصرية
الجماهير المصرية
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ريهام بكير
حددت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى التي تلعب مبارياتها باستاد القاهرة الدولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالى، والثانية التى تتنافس باستاد السلام منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي 20 جنيها مصريا للدرجة الثالثة في جميع مباريات البطولة، أى ما يعادل دولارا ونصف الدولار فقط ما عدا النهائى 50 جنيها مصريا، وذلك حرصا على تشجيع الجماهير بحضور مباريات البطولة ودعم المنتخب المصري، حيث تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبلغت قيمة ثمن تذاكر الدرجة الثانية فى جميع مباريات البطولة 30 جنيها مصريا، أى ما يعادل 2 دولار فقط ما عدا النهائي، وقبل النهائى التى تترواح بين 75 و100 جنيه تقريبا.

فيما يبلغ سعر الدرجة الأولى علوية ما بين 50 و75 إلى 100 جنيه حسب أدوار البطولة والدرجة الأولى من 100 إلى 150 جنيها والدرجة الأولى ممتاز ما بين 150 و200 جنيه و350 جنيها للمقصورة الرئيسية فى مباراة الافتتاح بين مصر ومالي تقل إلى 250 جنيها فى المباريات التالية الفراعنة أمام غانا والكاميرون فى الدور التمهيدي.
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بالجنيه والدولار .. أسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

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