Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة اعتزال الخطيب .. نجم الأهلي يروي كواليس اختياره خليفة لـ بيبو ..فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
محمود الخطيب ووليد
محمود الخطيب ووليد صلاح الدين
Advertisements
ريهام بكير
روي وليد صلاح الدين ، نجم الأهلي السابق ، كواليس اختياره من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له في مباراة اعتزاله كخليفة له في الملعب عقب خروجه من المباراة.

وجاء اختيار بيبو ، للناشئ وليد صلاح الدين ، للدخول كبديل له في مباراة اعتزاله  في رسالة للجماهير، أن القلعة الحمراء مليئة بالمواهب الكروية ، ولن تتوقف عن البطولات والانتصارات بأبنائها.

وكشف صلاح الدين، أن مدربه حينها في قطاع الناشئين، إبراهيم عبد الصمد، أصر على خوضه للتدريب لمدة 3 ساعات ، ما جعله يحضر مباراة اعتزال بيبو وهو مرهق للغاية ، وقد مازحه بيبو قائلا "هو ماتش اعتزال مين انا ولا أنت".

وعبر وليد صلاح الدين عن صدمته ومفاجأته باختيار الخطيب له ، ووجه له عدة نصائح ، بأن يلتزم في الملعب وخارجه ، وإلا يكون مغرورا ، وأن يحبب زملائه فيه ، بالاضافة الى ثقته بنفسه عندما ينزل بدلا منه امام 100 الف مشجع ، مشددا عليه احترام موهبته ، وأنه شاهد لاعبين كثير أمهر منه ، لكن عدم التزامهم  أنهى مشوارهم مبكرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده الـ 65 .. شاهد

ترشيحاتنا

أنباء عن اتفاق سري بين الأردن وإسرائيل بشأن المياه

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

اليوم.. بدء سداد المقدم لـ20 ألف شقة بـ8 محافظات بسعر 197 ألف جنيه.. تعرف على الشروط

موجز السوشيال ميديا.. تعليق شوبير على مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والجزيرة إلى مزبلة التاريخ يشعل تويتر

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

الأهلي لا يقف على لاعب .. تصريحات نارية من وليد صلاح الدين عن عبدالله السعيد .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وخسارة برشلونة

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

يوم سقوط كبار أوروبا.. ليفربول ويوفنتوس الناجيان الوحيدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها