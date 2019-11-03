مباراة اعتزال الخطيب .. نجم الأهلي يروي كواليس اختياره خليفة لـ بيبو ..فيديو

روي وليد صلاح الدين ، نجم الأهلي السابق ، كواليس اختياره من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له في مباراة اعتزاله كخليفة له في الملعب عقب خروجه من المباراة.



وجاء اختيار بيبو ، للناشئ وليد صلاح الدين ، للدخول كبديل له في مباراة اعتزاله في رسالة للجماهير، أن القلعة الحمراء مليئة بالمواهب الكروية ، ولن تتوقف عن البطولات والانتصارات بأبنائها.



وكشف صلاح الدين، أن مدربه حينها في قطاع الناشئين، إبراهيم عبد الصمد، أصر على خوضه للتدريب لمدة 3 ساعات ، ما جعله يحضر مباراة اعتزال بيبو وهو مرهق للغاية ، وقد مازحه بيبو قائلا "هو ماتش اعتزال مين انا ولا أنت".



وعبر وليد صلاح الدين عن صدمته ومفاجأته باختيار الخطيب له ، ووجه له عدة نصائح ، بأن يلتزم في الملعب وخارجه ، وإلا يكون مغرورا ، وأن يحبب زملائه فيه ، بالاضافة الى ثقته بنفسه عندما ينزل بدلا منه امام 100 الف مشجع ، مشددا عليه احترام موهبته ، وأنه شاهد لاعبين كثير أمهر منه ، لكن عدم التزامهم أنهى مشوارهم مبكرا.