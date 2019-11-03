السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل، اندلع صباح اليوم الأحد، داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب غرب المدينة، دون حدوث إصابات.



تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة.



وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدينة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع ب9 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.



تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما وقعت أضرار بالغة بالمصنع دون حدوث أي إصابات.