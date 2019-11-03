حريق في مصنع سماد طلخا.. 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

تمكنت الحمايةالمدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق محدود بمصنع السماد بطلخا.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية من ادارة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى غرف التعبئة "سير" مما ادى لاشتعالها.



انتفلت 5 سيارات إطفاء و3 سيارات اسعاف الى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بمعاونة العاملين دون وقوع خسائر او اصابات. وجار تحرير المحضر اللازم .

