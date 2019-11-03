Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق في مصنع سماد طلخا.. 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
حريق في مصنع سماد
حريق في مصنع سماد طلخا
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت الحمايةالمدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق محدود بمصنع السماد بطلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية من ادارة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى غرف التعبئة "سير" مما ادى لاشتعالها.

انتفلت 5 سيارات إطفاء و3 سيارات اسعاف الى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بمعاونة العاملين دون وقوع خسائر او اصابات. وجار تحرير المحضر اللازم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت في الدقهلية.. صور

الداخلية فى يوم .. السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت في الدقهلية.. ضبط أقراص مخدرة وأسلحة نارية.. والقبض على 20 متهما في أسوان

حربق كبير يلتهم محتويات شقة ومحلا بالدقهلية

السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر

ترشيحاتنا

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/11/2019.. فيديو

سمية الخشاب: أحمد سعد حصل على حكم حبسي من تحت لتحت.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 3 -11- 2019

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 - 11 - 2019

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية