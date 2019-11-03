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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأحد، 3-11-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:

مواعيد مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية:

بيراميدز X يانج أفريكانز التنزاني - 08:00 مساءً

المصري البورسعيدي X كوت دور السيشيلي - 08:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

كريستال بالاس X ليستر سيتي - 04:00 مساءً - beIN SPORTS 2

إيفرتون X توتنهام - 06:30 مساءً - beIN SPORTS 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

بلد الوليد X ريال مايروكا - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 3

فياريال X أتلتيك بيلباو - 03:00 مساءً - beIN SPORTS 3

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

سيلتا فيجو X خيتافي - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ليجانيس X إيبار - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 8

غرناطة X ريال سوسيداد - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

أتلانتا X كالياري - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 4

ليتشي X ساسولو - 04:00 مساءً - 7 beIN SPORTS 

هيلاس فيرونا X بريشيا - 04:00 مساءً - 1 beIN SPORTS 

جنوى X أودينيزي - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS 

فيورنتينا X بارما - 07:00 مساءً - 4 beIN SPORTS 

ميلان X لاتسيو- 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS 

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

فورتونا دوسلدورف X كولن - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS 

أوجسبورج X شالكه 04 - 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

بوردو X نانت 04:00 مساءً - 6 beIN SPORTS 

نيس X ستاد ريمس 06:00 مساءً - 6 beIN SPORTS 

سانت إيتيان X موناكو 10:00 مساءً - 6 beIN SPORTS 


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:

جل فيسنتي X ماريتيمو - 05:00 مساءً 

تونديلا X سبورتينج لشبونة - 07:00 مساءً 

بورتو X ديسبورتيفو أفيس (محمود عبد المنعم كهربا) - 10:00 مساءً - RMC Sport 1

سبورتينج براجا (أحمد حسن كوكا) X فاماليكاو - 10:15 مساءً -
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