مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 3-11-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:
مواعيد مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية:
بيراميدز X يانج أفريكانز التنزاني - 08:00 مساءً
المصري البورسعيدي X كوت دور السيشيلي - 08:00 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
كريستال بالاس X ليستر سيتي - 04:00 مساءً - beIN SPORTS 2
إيفرتون X توتنهام - 06:30 مساءً - beIN SPORTS 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
بلد الوليد X ريال مايروكا - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 3
فياريال X أتلتيك بيلباو - 03:00 مساءً - beIN SPORTS 3
أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
سيلتا فيجو X خيتافي - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ليجانيس X إيبار - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 8
غرناطة X ريال سوسيداد - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
أتلانتا X كالياري - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 4
ليتشي X ساسولو - 04:00 مساءً - 7 beIN SPORTS
هيلاس فيرونا X بريشيا - 04:00 مساءً - 1 beIN SPORTS
جنوى X أودينيزي - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS
فيورنتينا X بارما - 07:00 مساءً - 4 beIN SPORTS
ميلان X لاتسيو- 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
فورتونا دوسلدورف X كولن - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
أوجسبورج X شالكه 04 - 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
بوردو X نانت 04:00 مساءً - 6 beIN SPORTS
نيس X ستاد ريمس 06:00 مساءً - 6 beIN SPORTS
سانت إيتيان X موناكو 10:00 مساءً - 6 beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:
جل فيسنتي X ماريتيمو - 05:00 مساءً
تونديلا X سبورتينج لشبونة - 07:00 مساءً
بورتو X ديسبورتيفو أفيس (محمود عبد المنعم كهربا) - 10:00 مساءً - RMC Sport 1
سبورتينج براجا (أحمد حسن كوكا) X فاماليكاو - 10:15 مساءً -