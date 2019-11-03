مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 3-11-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:





مواعيد مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية:





بيراميدز X يانج أفريكانز التنزاني - 08:00 مساءً





المصري البورسعيدي X كوت دور السيشيلي - 08:00 مساءً





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:





كريستال بالاس X ليستر سيتي - 04:00 مساءً - beIN SPORTS 2





إيفرتون X توتنهام - 06:30 مساءً - beIN SPORTS 2









مواعيد مباريات الدوري الإسباني:





بلد الوليد X ريال مايروكا - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 3





فياريال X أتلتيك بيلباو - 03:00 مساءً - beIN SPORTS 3





أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3





سيلتا فيجو X خيتافي - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3





ليجانيس X إيبار - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 8





غرناطة X ريال سوسيداد - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:





أتلانتا X كالياري - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 4





ليتشي X ساسولو - 04:00 مساءً - 7 beIN SPORTS





هيلاس فيرونا X بريشيا - 04:00 مساءً - 1 beIN SPORTS





جنوى X أودينيزي - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS





فيورنتينا X بارما - 07:00 مساءً - 4 beIN SPORTS





ميلان X لاتسيو- 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS





مواعيد مباريات الدوري الألماني:





فورتونا دوسلدورف X كولن - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS





أوجسبورج X شالكه 04 - 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:





بوردو X نانت 04:00 مساءً - 6 beIN SPORTS





نيس X ستاد ريمس 06:00 مساءً - 6 beIN SPORTS





سانت إيتيان X موناكو 10:00 مساءً - 6 beIN SPORTS









مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:





جل فيسنتي X ماريتيمو - 05:00 مساءً





تونديلا X سبورتينج لشبونة - 07:00 مساءً





بورتو X ديسبورتيفو أفيس (محمود عبد المنعم كهربا) - 10:00 مساءً - RMC Sport 1



