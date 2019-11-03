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اقتصاد

828 جنيهاً أعلى سعر للطن.. ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3 -11- 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
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زينب أبو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الأحد 3 -11- 2019، حيث شهدت الأسواق حالة من الارتفاع فى الأسعار، وتراوح متوسط الأسعار بالشركات من 780 جنيها للطن إلى 828 جنيها للطن.

وارتفعت أسعار شركة العربية للأسمنت إلى 813 جنيها للطن مقارنة بأمس عند 793 جنيها للطن، ووصلت أسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 813 جنيها ايضا مقارنة بأمس بـ 810 جنيهات للطن، وارتفعت أسعار شركة لافارج للأسمنت عند 808 جنيهات للطن مقارنة بأمس بـ790 جنيها للطن، وبلغت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان 780 جنيها مقارنة بأمس بـ 768 جنيها للطن.

ووصلت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 780 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 765 جنيها للطن، وأسعار العريش للأسمنت ارتعفت إلى 785 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 768 جنيها للطن، وارتعفت أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 810 جنيهات للطن مقارنة بأمس بـ 790 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة أسمنت حلوان 828 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 808 جنيهات للطن.

وارتفعت أسعار شركة أسمنت شورى إلى 780 جنيها مقارنة بأمس بـ 775 جنيها للطن، وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة مصر للأسمنت قنا إلى 780 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 786 جنيها للطن، ووصلت اسعار شركة الوطنية للأسمنت بنى سويف إلى 780 جنيها مقارنة بأمس بـ 778 جنيها للطن، وكانت أسعار شركة النهضة عند 785 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة السويدى للأسمنت إلى 810 جنيهات للطن مقارنة بأمس بـ 800 جنيه للطن.
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