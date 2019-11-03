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منوعات

متخافش على الباقة.. خطوات لتقليل استهلاك الـ Facebook من بيانات الجوال

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
يزداد كل يوم محتوي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، حيث يحتوى على العديد من الصور والفيديوهات والقصص التى تزيد من استهلاك باقة النت ونفادها بسرعة، والتي هي بطبيعة الحال قليلة، لذلك إليك أسهل طريقة لتقليل استهلاك باقة النت (بيانات الجوال)، عند استخدام منصة فيسبوك، وفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقني.

تقليل استخدام البيانات من خلال ضبط إعدادات فيسبوك

إذا كنت تعاني من استهلاك باقة الإنترنت عند استخدامك فيسبوك بسبب مشاركتك العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بك، كل ما عليك فعله لتقليل استهلاك فيسبوك لبيانات الهاتف عليك الذهاب إلى:

1. اضغط على الثلاثة خطوط الأفقية في تطبيق فيسبوك.

2. مرر لأسفل بحثًا عن إعدادات التطبيق "App Settings".

3. من خلال إعدادات التطبيق سترى قائمة من ميزات التبديل، افتح تحميل الصور بدقة عالية "Upload photos in HD"، وتحميل مقاطع الفيديو بدقة عالية "Upload Videos in HD".

4. لتعطيل ميزة التشغيل التلقائي لفيديو فيسبوك، قم بتمكين الزر بجوار تشغيل تلقائي " Auto-play".

إعدادات استخدام البيانات الخاصة بفيسبوك

يحتوي تطبيق فيسبوك الخاص بنظام التشغيل أندرويد أيضًا على وضع "توفير البيانات"، مما يقلل من الناحية النظرية أحجام الصور ويقوم بتعطل التشغيل التلقائي للفيديوهات، ويمكن الوصول إلى هذا الإعداد بسهولة بنفس طريقة إعدادات التطبيق.

1. اضغط على الثلاث خطوط الأفقية في تطبيق فيسبوك.

2. مرر لأسفل بحثًا عن الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy".

3. انقر فوق توفير البيانات "Data Saver" لحفظ بيانات الجوال، ويمكنك ضبطه على إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما تكون متصلًا بشبكة Wi-Fi.

وبالإضافة إلى الإعدادات الخاصة بتطبيق فيسبوك لتقليل استهلاك البيانات، يمكنك تثبيت تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite، كحل سريع لتقليل استهلاك البيانات.
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