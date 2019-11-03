مستقبل وطن ينظم عدة معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة

نظم حزب "مستقبل وطن" عدة معارض لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة، ومنها في محافظة القاهرة بـ حي الأسمرات بالمقطم وميدان السلطان حسن بالخليفة، بالإضافة إلى معارض أخرى بمحافظة البحيرة بمركز النوبارية ووادي النطرون وإيتاي البارود، وفى محافظة بورسعيد بجامع مريم وسوق علي بمدبنة بورسعيد.



كما قامت أمانة الحزب بافتتاح معرض لبيع حلوى المولد بمحافظة السويس بأسعار مخفضة بشارع العشرين بمدينة السويس، كما قامت بتنظيم قوافل طبية في محافظة المنيا للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية دلجا بمركز ديروماس، بالإضافة إلى إطلاق حملات للتبرع بالدم بمحافظة أسيوط وتوزيع بعض الأدوية بالمجان بمركز القوصية.



كما قامت أمانة الحزب بمطروح بتنظيم عدة فصول محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مدينة الحمام والنجيلة ورأس براني.



كما نظم الحزب بالمنوفية ندوات تثقيفية بالمنوفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمقر الحزب بمدينة شبين الكوم، وفى محافظة دمياط لاستعراض خطة الحزب المستقبلية في جميع المجالات بمقر الحزب بمركز كفر سعد.



ونظم الحزب احتفالية بمحافظة الوادي الجديد لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة وتوزيع شهادات تقدير بمقر الحزب بمركز الداخلة بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب.

