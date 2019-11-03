رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر المكتب الفنى وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة ..صور

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجراؤها مؤخرًا.



حضر الافتتاح كل من المستشار أحمد أبو دقة، مدير إدارة التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى، والمستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفني بدمياط وعضو المجلس الأعلى، وعدد من المستشارين قيادات النيابة الإدارية يتقدمهم كل من المستشار علي عبد اللطيف مدير المكتب الفني بالمنصورة والمستشار غنيم عبد العزيز مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة وقيادات محافظة الدقهلية.



كان المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية افتتح صباح اليوم وبحضور المستشار محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي، أعمال الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي" والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام.



ويشارك في الدورة التدريبية قرابة ١٥٠ من الأعضاء من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريبًا عمليًا على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية



وعقب ذلك التقى المستشار عصام المنشاوي بأعضاء النيابة الإدارية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة وكان في استقباله المستشار حسن شبار، رئيس مجلس إدارة النادي والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة ، حيث أكد على أهمية بذل كل الجهد فيما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في البلاغات وشكاوى المواطنين ذات الصلة، كما استمع لمقترحات ومطالب الأعضاء مؤكدًا على تلبية كافة المتطلبات اللازمة ليقوموا بإداء رسالتهم على الوجه الأكمل.



جاء ذلك في إطار زيارة رئيس الهيئة لمحافظة الدقهلية وتفقده لسير العمل بالنيابات الإدارية بالمنصورة وضمن رؤية شاملة لتطوير وتحديث مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء النيابة الإدارية بهدف دعم قدراتهم الفنية، نظرا لأهمية التدريب في صقل مهارات الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.