القوات المسلحة تفتتح تجمعا حضاريا تنمويا متكاملا بوسط سيناء

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أح محمد رأفت الدش قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لافتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدي النموذجية التي تضم 70 منزلا بدويا متكاملا ووحدة صحية ومركز للشباب ومسجد ومدرسة وبئر مياه عميقة ومحطة لتحلية المياه ومنطقة للزراعات المكشوفة.



بدأت المراسم بعرض تقديمي للعناصر الهندسية المشرفة على المشروع الذى تم تمويله بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني ويتضمن المشروع إنشاء 100 بيت بدوى تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة وتجهيزها بالخدمات والمرافق، أعقبها افتتاح مسجد القرية الذي أقيم على مساحة 494 م2 بسعة 500 مصلى، وافتتاح مدرسة الشهيد مقدم أحمد صلاح الدين مالك للتعليم الأساسي.



كذلك افتتاح وحدة طب الأسرة بالقرية التى أطلق عليها اسم الشهيد رقيب أول محمود عبد الفتاح، ثم افتتاح مركز شباب قرية الجدي بمساحة 6500 م2، كما تم افتتاح بئر للمياه العميقة بعمق 1267 مترا أطلق عليه اسم الشهيد العقيد أح يحيى حسن ويشتمل على محطة لتحلية المياه بطاقة 100 متر مكعب/ يوم لتوفير المياه اللازمة للشرب والزراعة.



وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين وسط مظاهر الفرحة والحفاوة البالغة من أبناء المنطقة الذين قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهد المبذول لتوفير حياة كريمة تواكب مسيرة التنمية التي تحققها الدولة في كافة ربوع مصر مؤكدين مساندتهم لكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.



كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء عرفانًا وتقديرًا من القوات المسلحة لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن.



حضر مراسم الافتتاح محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى وشيوخ وعواقل شمال ووسط سيناء.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود مصر في دعم مقومات التنمية الحضارية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بشبه جزيرة سيناء.