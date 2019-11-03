ضبط صاحب مصنع أعلاف متهم بإعادة تدويرها في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية ويقوم بإعادة تدويرها من جديد في حملة بدائرة مركز السنطة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان رئيس مباحث التموين يفيد بورود معلومات عن صاحب مصنع أعلاف وبحوزته كميات كبيرة منتهية الصلاحية ويقوم بإعادة تدويرها.



تبين من التحريات الأمنية التي قادها المقدم محمد نصحي وكيل مباحث التموين، أن المصنع بقرية مسهلة دائرة مركز السنطة ملك م م ح ٥٠ عاما وبحوزته كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الحيواني.



كما تمت مداهمة المصنع وضبط ١٢ طن علف حيواني غير صالح وحرزت المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.