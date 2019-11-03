إصابة عامل داخل منزل صادر له قرار هدم في قليوب

أصيب عامل بجروح طفيفة أثناء عمله في منزل صادر له قرار هدم داخل الكتلة السكنية بقرية طنان بمركز قليوب حيث انهارت عليه بعض كتل الطوب خلال العمل تم نقل المصاب إلى المستشفى وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومجلس مدينة قليوب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





قال حامد طلبة رئيس مدينة قليوب إنه فور إبلاغه بالواقعة انتقل لمكان الحادث حيث تبين أن المنزل مكون من دور واحد وصادر له قرار هدم من الوحدة المحلية وكان هناك بعض العمال يقومون بأعمال الهدم فسقطت بعض الحجارة على أحدهم وأصيب بإصابات طفيفة وجرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة وجاري معاينة المنازل المجاورة لبيان تأثرها من عدمه بأعمال هدم المنزل.



