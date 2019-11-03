بـ الحبة السامة .. طالبة فى الثانوية تحاول الانتحار بسبب أزمة نفسية بالغربية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة انتحار طالبة فى الثانوية العامة باستخدام حبة الغلال السامة كوسيلة للانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصابة لمستشفى قطور العام .



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من من مركز شرطة طنطا يفيد بوصول "آلاء.م.ب" طالبة بالصف الثالث الثانوي العام مقيمة بمدينة قطور مصابة بادعاء تسمم فسفورى.



وكشفت التحريات الأمنية عن تناول الفتاة حبة سامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة مما تسبب في إصابتها وتم نقلها لمستشفى قطور العام تحت الملاحظة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.