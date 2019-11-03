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فن

محمد الشرنوبى على مسرح دار الأوبرا رغم قرار نقابة الموسيقيين بوقفه عن الغناء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:23 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
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محمد نبيل
صرح مصدر خاص بمهرجان الموسيقي العربية إن الفنان محمد الشرنوبى ملتزم بتقديم حفله بدار الأوبرا المصرية بعد أيام، وإن قرار وقفه عن الغناء سوف يتم تطبيقه عقب الحفل مباشرة.

نقابة الموسيقيين تقرر وقف محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

وقررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

ومن المعروف انه يوجد نزاع كان مطروحا امام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما ونظرة النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكوفي حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلي القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا او قضائيا.
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