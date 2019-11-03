Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من تركي آل الشيخ عقب وصوله إلى مصر.. ويوجه سؤالا لمتابعيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:51 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
عمرو ابوبكر
حرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على أن يشارك جمهوره لحظة تواجده بجمهورية مصر العربية في زيارته الحالية.

وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلت مصر .. جو رائع وجميل جدا.. تنصحوني أتفسح فين؟".

جدير بالذكر أن تركي ال الشيخ أعلن الصلح مع النادي الاهلي، في الأيام الأخيرة. وفي الغالب هذه الزيارة لتأكيد الصلح وتوطيد العلاقات وتقويتها في الفترة الحالية.
أول رد فعل من تركي آل الشيخ عقب وصوله إلى مصر.. ويوجه سؤالا لمتابعيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي ال الشيخ يعلق على الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر

هدية من تركي آل الشيخ لمنتخب مصر .. تعرف عليها

جائزة 3 ملايين جنيه ... قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن مسابقة نادي الميريا .. فيديو

تركي آل الشيخ: سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في السوشيال ميديا

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

رسالة دعم جديدة للأهلي.. تركى ال الشيخ: اللى ضهره ميستحملش اللعب مايلعبش معانا

ترشيحاتنا

نجما الأهلي بالزي الخليجي في معسكر الإمارات| شاهد

اشتكيتكم لـ ربنا.. هجوم ناري من شريف منير على الإخواني الهارب محمد ناصر دفاعًا عن ابنته

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ أعدائه

لن يسامحك بسهولة.. احذر الإساءة لأصحاب هذه الأبراج.. فيديو

الناس ينسون.. تعليق مؤثر من أسما شريف منير بعد أزمتها عن الشيخ الشعراوي

بعد هجوم أسما شريف منير.. مصطفى شعبان يدافع عن الشيخ الشعراوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال