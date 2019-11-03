أول رد فعل من تركي آل الشيخ عقب وصوله إلى مصر.. ويوجه سؤالا لمتابعيه

حرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على أن يشارك جمهوره لحظة تواجده بجمهورية مصر العربية في زيارته الحالية.



وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلت مصر .. جو رائع وجميل جدا.. تنصحوني أتفسح فين؟".



جدير بالذكر أن تركي ال الشيخ أعلن الصلح مع النادي الاهلي، في الأيام الأخيرة. وفي الغالب هذه الزيارة لتأكيد الصلح وتوطيد العلاقات وتقويتها في الفترة الحالية.