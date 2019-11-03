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فن

محمد هنيدي يسخر من مسئول إسرائيلى بسبب إليسا.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:06 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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أحمد إبراهيم
سخر الفنان محمد هنيدي من المتحدث الرسمى للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وذلك بعد مغازلة الأخير للمطربة اللبنانية اليسا وذلك بعد أن طلب منها رفع البلوك واضافته الى صفحتها على فيسبوك او تويتر وقام بتلحين اغنية "بتمون".

وعلق محمد هنيدى بسخرية قائلا: "بكرة هيقولك بتمون في الأصل من ألحانه".

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، استفز الفنانة اللبنانية إليسا بقيامه بتهنئتها بعيد ميلادها الـ 47، على طريقته الخاصة مطالبًا ملكة الإحساس برفع الحظر "البلوك" المفروض عليه من حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وأعادت إليسا نشر فيديو لجنود من الجيش الإسرائيلي وهم يعزفون أنغام أغنيتها الشهيرة "بتمون" مقترنة بتعليق: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ينتهز عيد ميلاد #اليسا ليقنعها برفع البلوك عن حسابه على تويتر ويعزف لها على أنغام أغنيتها الشهيرة #بتمون في مقطع فيديو نشره على #تويتر معلقًا: "بتأمل تحبي هاي المفاجأة".

من جانبها ردّت إليسا قائلة: "وقح"، وهو نفس الرد الذي أدلت به من قبل عندما حاول أفيخاي أدرعي مداعبتها على إحدى تغريداتها بشأن القضية الفلسطينية .



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