فوائد شرب الماء والليمون .. كوب واحد يوميا يحدث هذا التأثير فى الجسم

فوائد شرب الماء والليمون، تدعمها الكثير من الدراسات حيث أن الليمون واحد من ثمار الحمضيات الأكثر شعبية وتنوعا حيث يستخدم الليمون على نطاق واسع في جميع أنواع المشروبات من الشاي والكوكتيلات إلى العصائر فهو مصدر غني بفيتامين C، وله فوائد صحية هائلة تتراوح من خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات إلى قدراته المناعية.



حيث أن شرب الماء والليمون يعمل كعامل هضمي ويزيل السموم ويساعد في تنظيف الكبد مما يؤدي إلى صحة هضمية أفضل، كما يعد الماء والليمون وسيلة فعالة لخفض الوزن لأنه يزيد من معدل الأيض في الجسم. لذلك نرصد لكم فى السطور التالية فوائد شرب الماء والليمون.



فوائد شرب الماء والليمون



1- فقدان الوزن، فإن شرب ماء الليمون الدافئ كل صباح له فوائد عديدة أخرى، من خلال إضافة نصف ليمونة منعشة إلى 8 أكواب من الماء البارد أو الدافئ أو الساخن.



2- كمصدر غني بفيتامين C ، يحمي عصير الليمون الجسم من نقص الجهاز المناعي.



3- شرب عصير الليمون بالماء الدافئ كل صباح يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم.



4- بفضل خصائصه القوية المضادة للبكتيريا، يساعد عصير الليمون في مكافحة الالتهابات



5- يعمل كعامل إزالة السموم.



6- يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.



7- الليمون مصدر غني للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.



8- يساعد في محاربة نزلات البرد



9- ماء الليمون هو أيضًا علاج شائع للعديد من أنواع مشاكل البشرة التي تتراوح من حب الشباب والطفح الجلدي والتجاعيد إلى البقع الداكنة.



10- يعتبر عصير الليمون فعالًا جدًا في تطهير الكبد لأنه يشجع الكبد على التخلص من السموم



11- تساعد خصائص الليمون المضادة للالتهابات في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين.



12- يساعد عصير الليمون مع الماء الدافئ في الحفاظ على ترطيب الجسم لأنه يوفر شوارد للجسم.



13- شرب عصير الليمون بالماء الدافئ يساعد أيضًا في تقليل آلام المفاصل والعضلات.



14- يعتبر عصير الليمون بالماء الدافئ مفيدًا أيضًا لصحة الأسنان لأنه يساعد على وجع الأسنان ويمنع التهاب اللثة.



15- يساعد عصير الليمون بالماء الدافئ على الهضم وبالتالي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء الطبيعية.



مصدر المعلومات موقع edisoninst.