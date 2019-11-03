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رياضة

نجم الهلال: حان وقت إهداء السعودية لقب دوري أبطال آسيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:44 م
جوميز
جوميز
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عمر سلامة
تحدث الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن حلم الفريق الآسيوي، بعد الفوز على عرعر، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جوميز في تصريحات صحفية بعد مباراة عرعر: "حان الآن وقت التفكير في نهائي دوري أبطال آسيا فقط".

وشدد النجم الفرنسي، على أن الهلال مصر على حسم اللقب لصالحه، بعد وصوله الثالث للنهائي في آخر 5 سنوات، متمنيًا أن تكون البطولة القارية من نصيب السعودية أخيرًا.

وأوضح أن حسم لقب دوري أبطال آسيا، سيكون في مباراة العودة وليس الذهاب، لأن التفاصيل ستكون مرتبطة ببعضها البعض.

وشكر جوميز، جماهير الهلال، على دعم الفريق، منذ بداية بطولة دوري أبطال آسيا، وحتى الوصول إلى اللقاء الختامي.

وفاز الهلال، بأربعة أهداف مقابل واحد على عرعر الناشط في دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ32.

ويستضيف الهلال، مساء السبت القادم، فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يحل ضيفًا عليه إيابًا، 24 نوفمبر.
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