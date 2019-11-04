انهيار تحالف الشيطان.. فضائية تركية ترصد الانتهاكات في حق العمالة الأجنبية بقطر.. فيديو



وأصبح من الواضح حالة الغضب الشديد لدى النظام التركي من متابعة فضائية الجزيرة للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد الأكراد.







يبدو أن تحالف الشيطان بين كل من تركيا وقطر، قد بدأ في الانهيار، وذلك في أعقاب المتابعة الإخبارية التي قامت بها فضائية الجزيرة إنجليزي القطرية للعملية العسكرية التركية في سوريا، وما أسفرت عنها.ظهر هذا الانهيار، في التقرير الذي نشرته شبكة "تي ار تي" التركية التابعة للحكومة عن ما تتعرض له العمالة الأجنبية المتواجدة على الأراضي القطرية، والتي تقوم بإنشاءات كأس العالم 2022.واستضافت الشبكة ممثلة عن منظمة هيومن رايتس ووتش للحديث عن تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الأراضي القطرية، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة الشهر الماضي.