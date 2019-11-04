هيونداي تزيح الستار عن حافلتها الهيدروجينية الجديدة.. فيديو

Zero emission, zero noise, what's not to like? pic.twitter.com/OVF3g3roqy — The Sun (@TheSun) November 4, 2019

كشفت شركة "هيونداي"، المتخصصة في تصنيع السيارات، عن شاحنتها التي أصدرتها كاختبار ومتوقع تسببها في تطور كبير في مجال النقل بالعالم، حيث أنها تشبه الشاحنة المستقبلية الصديقة للبيئة قطارا قادما من الماضي.وقررت "هيونداي" إطلاق اسم HDC-6 Neptune (نبتون) على شاحنتها الجديدة، حيث تم تزويدها بمحرك هيدروجيني لا يطلق غازات العادم ويلعب الماء الصافي دورها.وتعتبر خاصية عدم إطلاق الغاز العادم ميزة وحيدة ذكرتها الشركة عند كشفها عن الشاحنة دون أن ترفع السرية عن مواصفات أخرى، بما فيه قوة المحرك والمسافة التي تقطعها الشاحنة دون أن تتزود بالوقود الهيدروجيني.ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن التصميم الخارجي للحافلة مقتبس من قطارات كانت تجوب سكك الحديد الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي.أما فرع شركة "هيونداي" المتخصص في تصنيع المقطورات فكشف عن سيارة مبردة اختبارية تعمل ثلاجتها بالنيتروجين المسال، ما يقلل من آثار ثاني أكسيد الكربون. أما سقف المقطورة وجانباها وجدارها الأمامي فتصنع من رغوة البوليستيرين.