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عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
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أسماء عبد الحفيظ
شاركت جنا عمرو دياب، صورا لها عبر قصتها على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جذابة وهي تستخدم تطبيق سناب شات ، حيث ارتدت، سويت شيرت ، ذات اللون الأسود، ونسقت معها ايس كاب ذات اللون البيج ، وأبرزت إطلالة جنا عمرو دياب، جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة ،وظهرت بجانبها فى أحدي الصور صديقة لها .

وحرصت جنا عمرو دياب، على تسريحة شعر ،مربوط من الخلف ،بطريقة مميزة وأنيقة للغاية ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الذى أرتكز على أحمر الشفاه وأيلينر العيون ،بإطلالة طبيعية ورقيقة.

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.
عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها
عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها
عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها
عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها
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