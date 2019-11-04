حريق بـ3 منازل و3 أحواش دون إصابات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق في 3 منازل و3 أحواش ماشية وأشجار نخيل، بدائرة مركز سوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل ملك "زيدان.ع.ح" 62 عاما بالمعاش وتطايرت النيران لحوش ملكه منزلين وحوشين مجاورين تم السيطرة علي الحريق وإخماده بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، دون حدوث إصابات.





وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال المتضررين رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي وأضافوا بنفوق 3 رأس ماشية وإحتراق عدد من أشجار النخيل وكمية من البوص ونفوا الشبهة الجنائية.



