شاهد.. سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها بأغنية ليلة حبيبي

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو كليب أغنيتها "ليلة حبيبي".وعلقت سميرة على الفيديو كالآتي :إرجع يا غالي.. مشتاقة ليك..طول الليالي بسأل عليك..#ليلة_حبيبيوجاءت التعليقات من الجماهير:"من اروع أغاني الديفا الله يحفضك يا رب😍""الله الله على هاد أغنية من أعز ما عندي صراحة روعة من أروع الأغاني 💪👍""رجعتينا لأ يا م زمان الحلوه أطال الله في عمرك ويسعدك❤️""طول عمرك سابقة زمانك . بحبك اوي💜💜""كل اغانيك علامة فارقة"تشارك سميرة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".