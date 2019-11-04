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فن

شاهد.. سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها بأغنية ليلة حبيبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:05 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو كليب أغنيتها "ليلة حبيبي".

وعلقت سميرة على الفيديو كالآتي :

إرجع يا غالي.. مشتاقة ليك..
طول الليالي بسأل عليك..
#ليلة_حبيبي

وجاءت التعليقات من الجماهير:

"من اروع أغاني الديفا الله يحفضك يا رب😍"

"الله الله على هاد أغنية من أعز ما عندي صراحة روعة من أروع الأغاني 💪👍"

"رجعتينا لأ يا م زمان الحلوه أطال الله في عمرك ويسعدك❤️"

"طول عمرك سابقة زمانك . بحبك اوي💜💜"

"كل اغانيك علامة فارقة"

تشارك سميرة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".
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