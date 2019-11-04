شاهد.. سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها بأغنية ليلة حبيبي

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو كليب أغنيتها "ليلة حبيبي".
وعلقت سميرة على الفيديو كالآتي :
إرجع يا غالي.. مشتاقة ليك..
طول الليالي بسأل عليك..
#ليلة_حبيبي
وجاءت التعليقات من الجماهير:
"من اروع أغاني الديفا الله يحفضك يا رب😍"
"الله الله على هاد أغنية من أعز ما عندي صراحة روعة من أروع الأغاني 💪👍"
"رجعتينا لأ يا م زمان الحلوه أطال الله في عمرك ويسعدك❤️"
"طول عمرك سابقة زمانك . بحبك اوي💜💜"
"كل اغانيك علامة فارقة"
تشارك سميرة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".
وعلقت سميرة على الفيديو كالآتي :
إرجع يا غالي.. مشتاقة ليك..
طول الليالي بسأل عليك..
#ليلة_حبيبي
وجاءت التعليقات من الجماهير:
"من اروع أغاني الديفا الله يحفضك يا رب😍"
"الله الله على هاد أغنية من أعز ما عندي صراحة روعة من أروع الأغاني 💪👍"
"رجعتينا لأ يا م زمان الحلوه أطال الله في عمرك ويسعدك❤️"
"طول عمرك سابقة زمانك . بحبك اوي💜💜"
"كل اغانيك علامة فارقة"
تشارك سميرة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".