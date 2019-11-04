النصر يطالب اتحاد الكرة بسرعة تحديد موعد السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن إدارة نادي النصر، جددت مطالبتها للاتحاد السعودي لكرة القدم، بسرعة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر السعودي أمام التعاون.



ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النصر أرسلت خطابًا جديدًا لاتحاد كرة القدم، تستعجل فيه تزويدها بتفاصيل المباراة المنتظرة في يناير المقبل.



وجاء طلب إدارة النصر بسرعة تحديد موعد مباراة السوبر، نظرًا لترتيب أمور الفريق الفنية، بعد تأخر تحديد المكان والزمان.





ويشارك النصر في بطولة السوبر بصفته بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، بينما يشارك التعاون كونه بطلًا لكأس ولي العهد السعودي.