Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يطالب اتحاد الكرة بسرعة تحديد موعد السوبر السعودي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:04 م
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن إدارة نادي النصر، جددت مطالبتها للاتحاد السعودي لكرة القدم، بسرعة تحديد موعد ومكان مباراة السوبر السعودي أمام التعاون.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النصر أرسلت خطابًا جديدًا لاتحاد كرة القدم، تستعجل فيه تزويدها بتفاصيل المباراة المنتظرة في يناير المقبل.

وجاء طلب إدارة النصر بسرعة تحديد موعد مباراة السوبر، نظرًا لترتيب أمور الفريق الفنية، بعد تأخر تحديد المكان والزمان.


ويشارك النصر في بطولة السوبر بصفته بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، بينما يشارك التعاون كونه بطلًا لكأس ولي العهد السعودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

اتحاد الكرة يكشف مصير تحديد موعد مباراة السوبر موسم 2018-2019

الكاف يحسم الجدل حول موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

السوبر السعودي .. النصر يطالب بسرعة تحديد موعد المباراة أمام التعاون

الكاف يكشف موعد إعلان ملعب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

ترشيحاتنا

خبر سار لمستخدمي الواتساب

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

حكم تقشير الحواجب وصبغها بالألوان الصناعية.. الإفتاء تجيب

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

17 معلومة مهمة في بيان القوات المسلحة.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بطانة قصيرة.. كارمن سليمان بإطلالة جريئة تعرضها للانتقاد | شاهد

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد