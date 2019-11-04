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رياضة

موعد عودة نجم الزمالك من ألمانيا بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:02 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تقرر عودة محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، قادمًا من ألمانيا،بعد  إجراء عملية الرباط الصليبي.

وكان محمود عبد العزيز أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة.
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