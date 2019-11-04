موعد عودة نجم الزمالك من ألمانيا بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة.

تقرر عودة محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، قادمًا من ألمانيا،بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.وكان محمود عبد العزيز أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.