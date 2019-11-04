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رياضة

الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم وظهير أيسر في يناير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:13 م
ميودراج يسيتش
ميودراج يسيتش
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القسم الرياضي
يدرس الجهاز الفني للنادى الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش خلال فترة توقف الدورى، أشرطة فيديو لمهاجمين ولاعبين يجيدون اللعب فى الجبهة اليسرى سواء داخل مصر أو خارجها، تمهيدًا لاختيار أفضلهم من حيث القيمة المادية وفقًا لميزانية النادى، للبدء فى فتح قنوات اتصال مع الوكيل تمهيدًا للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب ميودراج من مسئولى الإسماعيلى بعد الاستقرار على اللاعبين سرعة التعاقد معهما لأن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد كظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة، فضلًا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط الهجوم بجانب المهاجمين المتواجدين.
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