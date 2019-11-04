الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم وظهير أيسر في يناير

يدرس الجهاز الفني للنادى الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش خلال فترة توقف الدورى، أشرطة فيديو لمهاجمين ولاعبين يجيدون اللعب فى الجبهة اليسرى سواء داخل مصر أو خارجها، تمهيدًا لاختيار أفضلهم من حيث القيمة المادية وفقًا لميزانية النادى، للبدء فى فتح قنوات اتصال مع الوكيل تمهيدًا للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



