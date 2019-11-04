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رياضة

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:18 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو الحلوانى
استقر مجلس إدارة المقاولون العرب على عدم رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى أى ناد محلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسكت إدارة المقاولون العرب ببقاء طاهر محمد طاهر مع الفريق خلال الموسم الجارى وعدم انتقاله إلى أى ناد محلى سواء الأهلى والزمالك فى ظل الرغبة فى المنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الإفريقية.

ووضعت إدارة المقاولون العرب حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق فى الميركاتو الشتوى المقبل وهو تلقيه عرضا أوروبيا قويا ، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف حال تلقيه عرضا جيدا فى الدوريات الأوروبية.

ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات ، وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه.
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