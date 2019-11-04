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ديني

صور مشرقة من حياة الصحابة | موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:31 م
صور مشرقة من حياة
صور مشرقة من حياة الصحابة .. خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بتاريخ 11 ربيع أول 1441 هـ ـ الموافق 8 نوفمبر 2019م تحت عنوان "صور مشرقة من حياة الصحابة".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وعبرت الوزارة عن ثقتها، في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

للإطلاع على الخطبة اضغط هنا.


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