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محافظات

إجازة 3 أيام للطلاب.. ظهور 12 حالة جديري مائي بمدرسة في كفر الشيخ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ظهرت 12 حالة إصابة بمرض الجديري المائي، بين صفوف طلاب مدرسة الجمهورية الابتدائية بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب.

وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد قرّرت منح جميع طلاب المدرسة إجازة لمدة 3 أيام، وإخطار الطب الوقائي بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة الطلاب.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من وكيلة وزارة التربية والتعليم بالواقعة، وجرى التنسيق بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الحرص على سلامة وصحة الطلاب.
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