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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتي: ٨٠٠ مليون دولار إيرادات سنوية متوقعة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:26 م
الشيخ سلمان الحمود
الشيخ سلمان الحمود على هامش المنتدى
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نادر سمير

توقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود، اليوم، أن تشهد الكويت نموًا متسارعًا في حركة الركاب والشحن خلال السنوات العشر المقبلة، ما يحقق إيرادات تقدر بنحو 800 مليون دولار سنويًا.

جاء ذلك في كلمة للشيخ سلمان الحمود، خلال افتتاحه الاجتماع الخامس لمديري الطيران المدني في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه الكويت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط ويستمر ثلاثة أيام.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن عدد المسافرين سيبلغ بحلول عام 2037 نحو 42 مليون راكب سنويًا، بما سيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل ما يفرض ضخ استثمارات ضخمة لتطوير قطاع النقل الجوي في الكويت.

وأكد أن (الطيران المدني) اعتمدت منهجية جديدة تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) وتتمثل مرتكزاتها الرئيسية في تحول البلاد لمركز إقليمي نشيط في حركة العبور للربط بين الغرب والشرق لتنفيذ واحدة من أولويات الدولة التي تتبلور في تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.
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