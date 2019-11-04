أسطورة الكاميرون: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهذه نصيحتي له

أكد المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأوليمبي وقائد الأسود السابق ريجوبيرت سونج أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.



يذكر أن سونج قد سبق له اللعب لصفوف ليفربول بداية من شتاء 1999، حتى انتقاله إلى وست هام في يناير من عام 2001.



وقال «سونج»، في تصريحات تليفزيونية: لقد لعبت لليفربول وأنا سعيد جدًا لمشاهدة مبارياته كل أسبوع، وبالتالي مشاهدة صلاح وهو موهوب جدًا وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، لأنه يعلم كيف يتعامل وعندما ينطلق لا يستطيع أحد إيقافه".



وأضاف سونج: "الحياة في ليفربول صعبة ولقد رأيت لاعبين مهاريين كثر لكنهم لم يقوموا بالإنجازات التي قام بها صلاح ، أعتقد أنه محبوب في ليفربول أكثر من مصر، لأنه اللاعب الأفضل".



وأكمل سونج: "أريد أن أخبره بأن يستمر على هذا المستوى ، لم أقابله وجهًا لوجه لكن أنا أشاهده على التلفزيون وأقول له أن يستمر وأن يعمل ب ونأمل أن يصبح أفضل لاعب في العالم".



ويتولى سونج مهمة تدريب المنتخب الكاميروني تحت 23 عامًا ، ويتواجد في مصر حاليًا استعدادًا للبطولة المؤهلة للألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ، حيث أوقعته قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري ومنتخبي مالي وغانا في المجموعة الأولى.