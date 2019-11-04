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حوادث

مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:46 م
حريق مصنع ومخزن مصنع
حريق مصنع ومخزن مصنع قطع غيار الموتوسيكلات
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إبراهيم الهوارى
توجه اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية يرافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب لتفقد موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات بمركز قليوب.

وتابع مدير الأمن أعمال السيطرة على الحريق وإخماد النيران لعدم امتدادها الى المنازل والمبانى المجاورة وأمر مدير الأمن بالتحفظ على مكان الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.

كان حريق هائل اندلع بمصنع قطع غيار وتصنيع موتوسيكلات ومخزن كاوتش لتصنيع الدراجات النارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وطلب دعم من وحدات الحماية المدنية بمدن المحافظة للسيطرة على الحادث الذي لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن وجارى تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الحريق واخماده.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "ابوحوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجري السيطرة على الموقف وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح حيث يجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكوتش والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.
مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات
مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات
مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات
مدير أمن القليوبية يعاين موقع حريق مصنع ومخزن قطع غيار الموتوسيكلات
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