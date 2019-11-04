إطلاق قمر طيبة -1 نوفمبر الجاري.. ما تاريخ مصر مع الأقمار الصناعية؟



وفي فبراير الماضي أعلنت مصر نجاح عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات A" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض البحث العلمية والاستشعار عن بعد.



نايل سات 101



وهو أول قمر صناعي مصري كما أنه أول قمر صناعي مملوك لدولة أفريقية أو عربية. وهو قمر صناعي مخصص لأغراض الاتصالات الفضائية. خرج من الخدمة في شهر فبراير 2013.



ويعمل بدلًا عنه كل من الأقمار نايل سات 102 ونايل سات 103 ونايل سات 201.



نايل سات 201



أحد أقمار الجيل الثاني لأقمار النايل سات، أُطلق في الرابع من أغسطس من العام 2010، بهدف توسيع خدماته ليشمل بالإضافة إلى خدمات بث التليفزيون الرقمي وقنوات الراديو والتليفزيون عالي الجودة والتليفزيون ثلاثي الأبعاد.







تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول "طيبة -1" وذلك يوم 22 نوفمبر الجارى.وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن هذا هو أول قمر مصرى يتم إطلاقه للاتصالات الفضائية والانترنت ويعتبر أول قمر في مثل هذه النوعية تملكه مصر، وهو يساهم في توفير بنية عريضة للاتصالات والانترنت في المناطق النائية والمنعزلة.ويرصد صدى البلد في هذا التقرير تاريخ أبرز الأقمار الصناعية المصرية الفضائية.أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد (خارج الخدمة حاليا)، تم تصنيع القمر بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر ومكتب تصميم يجنوى الأوكراني وتم إطلاقه من على متن صاروخ دنيبر-1 في 17 إبريل 2007 من قاعدة باكينور لإطلاق الصواريخ بكازاخستان، فقد الاتصال به في 22 أكتوبر 2010 وتم استبداله بـ إيجيبت سات – 2.ثاني قمر صناعي مصري للاستشعار عن بُعد بعد القمر الأول إيجيبت سات (1) أطلق من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون مع روسيا الاتحادية وتم إطلاقه في 16 إبريل 2014 يأتي إطلاق القمر ضمن برنامج الفضاء المصري والذي يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء في مصر.