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طريقة عمل جوزية الهند

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:28 م
طريقة عمل جوزية الهند
طريقة عمل جوزية الهند
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل جوزية الهند التى يحبها الاطفال.. فهى من أجمل قطع حلوى المولد النبوي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير جوزية الهند:
عسل
ربع كيلو زبيب
نصف كوب ماء
نصف كيلو جوز هند
1 و نصف كوب سكر
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
لون طعام حسب الرغبة
ثلاثة أرباع كوب عسل جلوكوز

طريقة عمل جوزية الهند:
* اخلطي مكونات العسل على النار ويترك على النار حتى يغلي ويغلظ القوام، وفى اناء آخر قلبي جوز الهند قليلا في إناء على النار.
* أضيفي خليط العسل إلى خليط جوز الهند وقلبي جيدا وضعى الوان الطعام ثم قطعيه واتركيه فى الهواء حتى يبرد تماما.
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