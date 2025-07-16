شوبير يكشف عن رسالة إمام عاشور لمحمد يوسف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محمد يوسف، المدير الرياضي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «إمام عاشور أبلغ محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، رسالة مفادها بأنه لن يزايد على الأهلي، وأنه تحت أمر النادي، وسينفذ ما تطلبه منه الإدارة، وكلام مؤكد أن اللاعب يرغب في استكمال مسيرته بالفريق».

وأضاف شوبير: «في الوقت ذاته، الأهلي يرى الأداء الكبير الذي قام به اللاعب مؤخرًا، وهناك بالفعل نية لتمديد وتعديل عقده مع الأهلي برقم مناسب لقدراته، والأهلي لا يزال متمسك باستمرار اللاعب».

في السياق نفسه، أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن تعديل عقد إمام عاشور في الأهلي "سلاح ذو حدين" وسيتم فتح الباب أمام تعديل وتمديد عقود لاعبين آخرين داخل الفريق، وأي نادٍ يقوم بالتعاقد مع لاعب من أجل تحقيق المكاسب، وهذا هو الطبيعي، وليس بمجرد تألقه يجب أن يتم تعديل العقد سريعا.

وقال عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار” الفضائية: “إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في الأهلي، وبالتالي يستحق تعديل عقده للمساواة مع زيزو وتريزيجيه، كما أن إمام هو أفضل لاعب في مصر مؤخرًا، وبالتالي يستحق عقدا جديدا”.

وأضاف: “الوكلاء في مصر (حريفة) يقومون بجلب عروض وهمية برواتب مالية كبيرة، ليضطر النادي الذي يملك عقد اللاعب للإسراع في تعديل عقده براتب أكبر”.