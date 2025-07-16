قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحديثي التخرج..فتح باب التقديم لوظيفة”معلم متدرب” في المدارس المصرية اليابانية
التعليم تنفي إنتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 وتحديد موعد النتيجة
عبدالغفار: حملة "100 يوم صحة" تواصل خدماتها المجانية بجودة عالية
وزير الأوقاف: جريمة هانوفر تعيد إلى الأذهان حادثة مروة الشربيني وتكشف خطورة العنصرية
جيش الاحتلال يعلن شق محور جديد لفصل خان يونس
استشهاد 20 فلسطينيًا في حادث دهس بخان يونس.. ولا قرارات من مجلس الاحتلال المصغر
التحريات في حادث أتوبيس نقابة المحامين: سيارة ملاكي توقفت فجأة أمامه
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يجري مجموعة من الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية
كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسويق مخرجات الصناعات التقليدية والإبداعية
مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالعين السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف عن رسالة إمام عاشور لمحمد يوسف

إمام عاشور
إمام عاشور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محمد يوسف، المدير الرياضي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «إمام عاشور أبلغ محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، رسالة مفادها بأنه لن يزايد على الأهلي، وأنه تحت أمر النادي، وسينفذ ما تطلبه منه الإدارة، وكلام مؤكد أن اللاعب يرغب في استكمال مسيرته بالفريق».

وأضاف شوبير: «في الوقت ذاته، الأهلي يرى الأداء الكبير الذي قام به اللاعب مؤخرًا، وهناك بالفعل نية لتمديد وتعديل عقده مع الأهلي برقم مناسب لقدراته، والأهلي لا يزال متمسك باستمرار اللاعب».

في السياق نفسه، أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن تعديل عقد إمام عاشور في الأهلي "سلاح ذو حدين" وسيتم فتح الباب أمام تعديل وتمديد عقود لاعبين آخرين داخل الفريق، وأي نادٍ يقوم بالتعاقد مع لاعب من أجل تحقيق المكاسب، وهذا هو الطبيعي، وليس بمجرد تألقه يجب أن يتم تعديل العقد سريعا.

وقال عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار” الفضائية: “إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في الأهلي، وبالتالي يستحق تعديل عقده للمساواة مع زيزو وتريزيجيه، كما أن إمام هو أفضل لاعب في مصر مؤخرًا، وبالتالي يستحق عقدا جديدا”.

وأضاف: “الوكلاء في مصر (حريفة) يقومون بجلب عروض وهمية برواتب مالية كبيرة، ليضطر النادي الذي يملك عقد اللاعب للإسراع في تعديل عقده براتب أكبر”.

امام عاشور مرقف امام عاشور مع الاهلي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور

الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد