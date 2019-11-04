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رياضة

الزمالك يفجر مفاجأة صادمة عن حالة فرجاني ساسي الصحية.. تفاصيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
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نور عادل
فجر أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة كبرى عن فرجاني ساسي وحالته الصحية مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأكد أمير مرتضى منصور، أن فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام :" سوف أكشف عن مفاجأة، فرجاني ساسي كان يحصل على "حقنتين" بين شوطي المباريات، وهذا الأمر لا يعرفه أحد.

وتابع : اللاعب تحامل على نفسه كثيرًا ولابد ان يتم معالجته بشكل سليم.
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