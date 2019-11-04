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فن

أبو يتجاوز 16 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:36 م
أبو - حبيبي يا ليل
أبو - حبيبي يا ليل
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سعيد فراج
يواصل كليب "حبيبي يا ليل" للفنان أبو، حصد النجاحات بعد طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب يوم 21 أكتوبر الجاري، وحقق 16 مليونًا و224 ألف مشاهدة، منذ طرحه.

أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف، وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية.

وكان أبو كشف عن الأغنية لأول مرة خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

يشار إلى أن أبو طرح في أغسطس الماضي أغنية عيش يا قلبي التي قام بتصويرها في لبنان مع المخرج فادي حداد.
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