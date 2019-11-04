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توك شو

بشكرهم خلونى تريند.. أحمد فلوكس يعلق على الحملة الساخرة منه

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:33 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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حمزة شعيب
علق الفنان أحمد فلوكس على الحملة الساخرة منه على مواقع السوشيال ميديا، مضيفا: "هعمل برنامج ساخر وهسف على اللى كانوا بيسفوا عليا هما نكشونى أنا مش ضد الضحك ولكن الناس اللى بتتريق هرد عليها".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى": "أنا بشكر اللى عمل الحملة دى طلعونى تريند فى وقت قصير وخلى الناس اللى مش عارفنى تعرفنى ولو كنت صرفت ملايين عشان أوصل للكل الناس دى مكنتش هعمله بالشكل اللى تم مؤخرا".

وأكمل: "أنا مبسوط بالتريند ده ولكن مش متفق مع الناس اللى بتقلل من فيلم الممر وبتتريق على مسمى الشهيد بالشكل الفج ده".
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