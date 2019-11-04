ليندسي هويل يفوز برئاسة البرلمان البريطاني

فاز عضو مجلس النواب البريطاني عن حزب العمال، ليندسي هويل، اليوم الاثنين، برئاسة البرلمان، بعدما حصل على 325 صوتا.



وانتخب النواب البريطانيون، ليندسي هويل، في المرحلة الثانية من المباحثات، حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ويخلف ليندسي هويل، رئيس البرلمان، جون بيركو، بعد أن تغلب على 8 مرشحين، من خلال مجموعة من الاقتراعات السرية، خلال جولات التصويت المختلفة.



ورئيس البرلمان البريطاني جون بيكو، مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك دوره في مناقشة ما هو صحيح وما هو خطأ في عملية الخروج “بريكست”، على مدار الثلاث سنوات الماضية.