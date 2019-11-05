وزير التعليم يوضح مصير مشروع تدريب طلاب المدارس على قواعد المرور

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية أو قرار رسمي نهائي بشأن توفير ساحات في المدارس لتدريب الطلاب على قواعد المرور.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة ما هو إلا مشروع مازال قيد المناقشة .



وأضاف وزير التربية والتعليم : أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على مناقشة ودراسة هذا المشروع مع ادارة المرور ولم يصدر أي قرارات تنفيذية بشأنه ولكن الأمر ما يزال في طور المناقشات.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حضر فعاليات معرض إيجي ترافيك، والذي شارك فيه ما يقرب من150 شركة عربية وأجنبية متخصصة فى مجالات النقل والطرق لعرض مشاريع جديدة فى ذات الصدد، منها شركات من الصين وألمانيا وتركيا والتى تطلق مبادرات وأفكار متطورة لحماية الطرق بأحدث الوسائل التكنولوجية والحد من التكدس المرورى ووضع حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية ومواجهة التأثيرات السلبية للأمطار والسيول على الطرق الداخلية والسريعة، إضافة إلى عرض نماذج مختلفة لإشارات المرور بمعايير عالمية.