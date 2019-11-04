Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدعم 8 آلاف دولار.. المنتخب الغاني الأولمبي يتجه للقاهرة استعدادا لأمم إفريقيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:58 م
منتخب غانا الأولمبى
منتخب غانا الأولمبى
Advertisements
ريهام بكير
غادرت بعثة منتخب غانا الأوليمبى العاصمة أكرا مساء اليوم الاثنين، متجهة إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وضمت البعثة 19 لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ 8 الاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.

ويستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بمواجهة الكاميرون الجمعة المقبل في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر ومالي طرفي مباراة الافتتاح.

وفي المجموعة الثانية يتنافس نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 أول 3 منتخبات في البطولة التي تقام على ملعبي القاهرة والسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة المنتخبات الأوليمبية تحدد وديات مصر استعدادا لـ أمم أفريقيا

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

محمد بركات يكشف كيفية التنسيق بين منتخبي مصر الأول والأولمبي ..فيديو

وديا .. 3 منتخبات تطلب مواجهة منتخب مصر الأوليمبي

الكاف يهدد اتحاد الكرة بسبب منتخب مصر الأولمبي.. تفاصيل

مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة | عمرو الجنايني يطالب بدعم المنتخب الأوليمبي.. ووزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة.. ومفاجأة بشأن حفل افتتاح البطولة

ترشيحاتنا

اللي في قلبه على لسانه.. خبيرة تكشف عن أكثر الأبراج صدقا

مدرب الزمالك السابق يرد على تركي آل الشيخ بعنف| شاهد ماذا قال

ترامب لـ الرئيس السيسي: أهتم وأحرص على نجاح المفاوضات الثلاثية لسد النهضة

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد

متعب أو غالي .. تصريحات نارية لأمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة