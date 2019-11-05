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أخبار العالم

انقطاع خدمات الإنترنت في معظم أنحاء العراق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، مساء أمس، أن خدمات الإنترنت انقطعت في العاصمة العراقية بغداد، ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مرصد نتبلوكس، في بيان له "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وأضاف البيان: "تأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى. نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة، ومحافظات الوسط، والجنوب، لـ"إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي".
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