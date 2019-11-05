طريقة عمل كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني

كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات التى يعشق تناولها الأطفال، فيمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني



-للكوكيز:



2 كوب شوفان

ربع كوب زبدة الفول السوداني

ملعقة كبيرة عسل

كوب وربع دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

ربع ملعقة قرفة

4 ملعقة زبدة درجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بني

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة



- للصوص:



3 ملاعق كبيرة زبدة الفول السوداني

نصف كوب سكر بودرة

2 ملعقة لبن

ملعقة عسل



طريقة تحضير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني:



* تخلط المكونات الجافة

* في العجان يضاف السكر والزبدة وزبدة الفول السوداني

* في وعاء منفصل تخلط الفانيليا والبيض

* تضاف المكونات الجافة للعجان

* يخلط الخليط جيدا حتى يصبح عجين وتترك لترتاح

* يشكل الكوكيز ويرص على ورق زبدة بصينية الخبز



لعمل الصوص:



* تخفق جميع مكونات ويضاف اللبن تدريجيا ويقلبوا جيدا جدا

* تضاف في كيس حلواني وتضاف على وجه الكوكيز بعد خبزها



