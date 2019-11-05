طريقة عمل كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني

كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات التى يعشق تناولها الأطفال، فيمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني
-للكوكيز:
2 كوب شوفان
ربع كوب زبدة الفول السوداني
ملعقة كبيرة عسل
كوب وربع دقيق
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
رشة ملح
ربع ملعقة قرفة
4 ملعقة زبدة درجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر بني
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
بيضة
- للصوص:
3 ملاعق كبيرة زبدة الفول السوداني
نصف كوب سكر بودرة
2 ملعقة لبن
ملعقة عسل
طريقة تحضير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني:
* تخلط المكونات الجافة
* في العجان يضاف السكر والزبدة وزبدة الفول السوداني
* في وعاء منفصل تخلط الفانيليا والبيض
* تضاف المكونات الجافة للعجان
* يخلط الخليط جيدا حتى يصبح عجين وتترك لترتاح
* يشكل الكوكيز ويرص على ورق زبدة بصينية الخبز
لعمل الصوص:
* تخفق جميع مكونات ويضاف اللبن تدريجيا ويقلبوا جيدا جدا
* تضاف في كيس حلواني وتضاف على وجه الكوكيز بعد خبزها
مقادير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني
-للكوكيز:
2 كوب شوفان
ربع كوب زبدة الفول السوداني
ملعقة كبيرة عسل
كوب وربع دقيق
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
رشة ملح
ربع ملعقة قرفة
4 ملعقة زبدة درجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر بني
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
بيضة
- للصوص:
3 ملاعق كبيرة زبدة الفول السوداني
نصف كوب سكر بودرة
2 ملعقة لبن
ملعقة عسل
طريقة تحضير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني:
* تخلط المكونات الجافة
* في العجان يضاف السكر والزبدة وزبدة الفول السوداني
* في وعاء منفصل تخلط الفانيليا والبيض
* تضاف المكونات الجافة للعجان
* يخلط الخليط جيدا حتى يصبح عجين وتترك لترتاح
* يشكل الكوكيز ويرص على ورق زبدة بصينية الخبز
لعمل الصوص:
* تخفق جميع مكونات ويضاف اللبن تدريجيا ويقلبوا جيدا جدا
* تضاف في كيس حلواني وتضاف على وجه الكوكيز بعد خبزها