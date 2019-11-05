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مرأة

طريقة عمل كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
طريقة عمل كوكيز الموز
طريقة عمل كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني
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هاجر هانئ
كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني من الحلويات التى يعشق تناولها الأطفال، فيمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني

-للكوكيز:

2 كوب شوفان
ربع كوب زبدة الفول السوداني
ملعقة كبيرة عسل
كوب وربع دقيق
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
رشة ملح
ربع ملعقة قرفة
4 ملعقة زبدة درجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر بني
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
بيضة

- للصوص:

3 ملاعق كبيرة زبدة الفول السوداني
نصف كوب سكر بودرة
2 ملعقة لبن
ملعقة عسل

طريقة تحضير كوكيز الموز وزبدة الفول السوداني:

* تخلط المكونات الجافة
* في العجان يضاف السكر والزبدة وزبدة الفول السوداني
* في وعاء منفصل تخلط الفانيليا والبيض
* تضاف المكونات الجافة للعجان
* يخلط الخليط جيدا حتى يصبح عجين وتترك لترتاح
* يشكل الكوكيز ويرص على ورق زبدة بصينية الخبز

لعمل الصوص:

* تخفق جميع مكونات ويضاف اللبن تدريجيا ويقلبوا جيدا جدا
* تضاف في كيس حلواني وتضاف على وجه الكوكيز بعد خبزها

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