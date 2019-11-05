منعطف تاريخي برعاية سعودية.. توقيع اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية اليوم

يشهد، اليوم الثلاثاء، منعطفا تاريخيا في الأزمة اليمنية، وذلك بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية.



ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض"، المتوقع توقيعه اليوم الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



ويرتكز الاتفاق على 6 مبادئ رئيسية هي: الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي وذلك بحسب ما كشفته معلومات.



فيما قالت "العربية"، إن الاتفاق ينص على عدد من البنود أبرزها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.