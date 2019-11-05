‎ألقى ضباط المباحث القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق بالمعادى وتم إعادة المسروقات.





وتبلغ لقسم شرطة المعادي، من مواطن قرر باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مسجل خطر سرقات مساكن تم ضبطه.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل مصوغات ذهبية) "حسن النية".



