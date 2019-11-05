محمد رمضان يزور ابنة المطربة أصالة.. لهذا السبب

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بشام الذهبى نجلة المطربة "أصالة" من داخل عيادتها.
وعلق محمد رمضان على الصورة: "طبيبتى".
ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى محمد رمضان.. وجاءت أبرز التعليقات: "احلى دكتور، بتعمل ايه سلامتك، والاسطورة".
ويذكر أن كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وعلق محمد رمضان على الصورة: "طبيبتى".
ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى محمد رمضان.. وجاءت أبرز التعليقات: "احلى دكتور، بتعمل ايه سلامتك، والاسطورة".
ويذكر أن كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.