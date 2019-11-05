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فن

محمد رمضان يزور ابنة المطربة أصالة.. لهذا السبب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:48 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق حمدى
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بشام الذهبى نجلة المطربة "أصالة" من داخل عيادتها.

وعلق محمد رمضان على الصورة: "طبيبتى".

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى محمد رمضان.. وجاءت أبرز التعليقات: "احلى دكتور، بتعمل ايه سلامتك، والاسطورة".

ويذكر أن كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
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