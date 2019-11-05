اللواء هشام زعلوك: مصر تعيش الآن في العصر الذهبي لمكافحة الفساد

قال اللواء الدكتور هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مصر تتطور خدميًا ورقميًا بما يخفف من الضغوط على المواطن، وتقديم خدمة جيدة وسريعة له.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن قاعدة البيانات للدولة والمواطنين يعمل بها كل أجهزة الدولة، وتتم بشكل مؤمن بدرجة كبيرة من الأجهزة الأمنية، مع العمل على إحلال وتجديد للبنية التحتية، موضحًا أن هذا المشروع ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ويزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، كما يساهم ذلك في النهوض بالناتج القومي لمصر.





وتابع اللواء الدكتور هشام زعلوك خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة اليوم بعنوان نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، أن الهيئة هذا العام انفتحت بقوة على افريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتم تنظيم المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، لافتًا إلى أننا نقدم علوم مكافحة الفساد للدول الأفريقية، ونحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.



وأشار اللواء الدكتور هشام زعلوك، إلى وجود بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة لتنظيم دبلوم ماجستير لإدارة الأعمال ومكافحة الفساد لإنتاج كوادر بشرية تدرك معني الفساد وتعمل على مكافحته بكل قوة، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بمفهوم حديث لمنع الفساد يتمثل في دراسة الظاهرة واقتراح الحلول وتغيير التشريعات واللوائح، و تقدم المساعدة للمواطن وتهتم بأمره وتقدم الدعم والمشورة والمعلومات، كما تقدم الدعم الفني لمساعدة المسئول في التغلب على مكافحة الفساد.



وأشار زعلوك، إلى الحاجة لمساعدة أساتذة الجامعة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن مصر تعيش الآن في العصر الذهبي لمكافحة الفساد ولديها رغبة قوية لمحاربته، لذا لابد من التعرف على مفهوم الفساد، والتخلص من ثقافة عدم الإفصاح عن حالات الفساد.