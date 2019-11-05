5.7 مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد رأس المال السوقي إلى 734،963 مليار جنيه لتربح 5.7 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.12% عند مستوى 14،789.6 نقطة.



كما صعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.18%، وارتفع إلى مستوى 2117 نقطة.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.67%، وارتفع إلى مستوى 543.7 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.51% مسجلا 1452 نقطة.