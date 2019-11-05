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توك شو

السيسي: لولا المشاريع اللي عملناها كانت الناس هتاكل منين؟ فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لكل القائمين على تنفيذ المشروعات التي تم افتتاحها، قائلًا: "إحنا توقفنا خلال الفترة الماضية عن تلك الافتتاحات، ولكني مستعد أن افتتح مشروعات جديدة يومًا بعد يوم لمدة شهرين ثلاثة".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: " مش احنا اللى عملناه كلنا كدولة ومؤسسات هي اللي نفذت المشروعات لتغيير حياة المصريين".

وتابع الرئيس: "كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر الكلام كتير، ويجب على الإعلام أن يتحدث كثيرًا لمحاربة الأشخاص الذين يحاولون الخداع وتشويه الحقيقة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ومؤسساتها وإلاعلام مسئولين لكي يكونوا الحامي المدافع عن وعي المصريين، للحفاظ على المصريين، موضحًا أن "الناس معذورة وبسيطة ومشغولة في أكل عيشها، لذلك نحتاج لتوعية المواطنين".

وأشار إلى أن المواطنين يحتاجون للاطمئنان، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يعمل خلال 20 سنة"، مضيفًا " لولا المشاريع اللى عملناها الناس كانت هتاكل منين؟".
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