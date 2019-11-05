شاهد| 10 لقطات لـ الرئيس السيسي من افتتاح مشروعات قومية بـ السويس وجنوب سيناء

شهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى جميع القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.



انطلقت فعاليات افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ الشيخ، أيمن عقل، ويأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعمال التطوير في جنوب سيناء يهدف لسيطرة الدولة المصرية على المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم، الثلاثاء، أن الطريق القديم في جنوب سيناء سيتم توصيله بنقاط فرعية لربطه بالطريق الجديد.



وأوضح الرئيس السيسي أنه حتى يتم منع الحوادث التي كان يشهدها الطريق القديم، تم إنشاء الطريق الجديد بتكلفة 5.5 مليار جنيه، قائلا: "التطوير مش ببلاش لكن بفلوس وفلوس كتيرة".



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة منظمة لبناء المدن الجديدة، موضحا أنه يجب الجميع يعلم أن الدول لديها أجهزة تخطط لها لبناء دولة، لذلك لابد اعطاء الفرصة من أجل البناء والتنمية.



وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، أن الارادة مرتبطة بالاستقرار، والتنمية أمن قومي خاصة أن سيناء قضية أمن قومي.



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قال الرئيس السيسي أن مصر تقدمت 90 مركزا في الطرق، وكذلك التعليم والصحة والحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء مع التعمير والبناء.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاستقرار والأمن والنوايا الطيبة مما يتم ترجمتهم لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة، لافتا إلى أن الحلول الحقيقية لبناء دولة أمر ليس ببسيط، مرددا : «هنفذ خطط التنمية وأكتر منها 10 مرات».



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مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، " انتوا هتسيبوا الحاجات اللى بتزينوا بيها الطريق دى؟".



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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تساؤلا للمهندس كامل الوزير وزير النقل خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



وقال الرئيس السيسي: "يا كامل احنا قولنا هنمد طريق خدمة المحاجر، مضيفا هما 5 كيلو وهذا المحور لابد أن يكتمل".



فرد عليه كالمل الوزير: «هذه المرحلة الأولى فقط من منطقة المصانع في السويس حتى المشير محمد علي فهمي، ويمتد إلى معدية الشاطئ، وكان عليها مشكلة نزع ملكية وتنتهي الآن ،وخلال 3 شهور سيكون انتهينا منه».



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تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مدة الانتهاء من مدينة السويس الجديدة، قائلًا :"امتى بقى هنشوف المشروع؟"، ورد وزير الإسكان عن أن المرحلة الأولى سيتم البدء بها بداية من العام المالى القادم".



وتساءل الرئيس، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، "هو إحنا بناخد فلوس المدن الجديدة من الموازنة العامة للدولة؟".



وأوضح وزير الإسكان، أن الأموال من موازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، ولا نأخذ أى أموال من موازنة الدولة، ولكن ما تم تخصيصه من موازنة الدولة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية".



ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تأخيرا كبيرا فى البدء فى مشروع مدينة السويس الجديدة ويجب الإسراع فى تنفيذ المشروع".



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا توقفنا خلال الفترة السابقة عن الافتتاحيات، موجها رسالة لمنظمي الافتتاحات أنه مستعد يومًا بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة في الاستمرار في افتتاح المشروعات من أجل تقديم رؤيته للمصريين.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، أنه ليس الوحيد الذى ينشئ تلك الإنجازات بل جميع من بالدولة ومؤسساتها وإعلامها من أجل تغيير حياة المصريين.



وأوضح الرئيس السيسي، "كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر كلام كتير"، مضيفا أنه يجب على الإعلام أن يتعاون وأن يتحدث عن الإنجازات التى تتم فى مصر.



وتابع الرئيس السيسي "متخلوش حد أبدا يؤثر عليكم"، مستشهدا بآية من القرآن الكريم "سحروا أعين الناس"، لافتا إلى أن هناك الكثيرين يروجون الآلاف من الشائعات يوميا.



السيسي: بفضل الله.. محدش هيقدر أبدا يوقفنا.. شاهد





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا توقفنا خلال الفترة السابقة عن افتتاحات هذه المشروعات، متابعا: "أقول الآن أنني مستعد افتتح المشروعات التي نفذتها الدولة يوم بعد يوم حتى يراها المصريون".



وتابع الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: "كلنا كمصريين كدولة بأجهزتها ومؤسساتها سعت إلي تغيير حياة المصريين"، مضيفا أننا بحاجة الي إعلام يتحدث كثير ليعرف المصريين حجم الإنجازات.



وأضاف الرئيس السيسي أن ما تم إنجازه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يتم إلا في 20 سنة، والشركات المصرية لها دور في هذه المشاريع القومية، مؤكدا أن الدولة مسئولة بمؤسساتها وإعلامها بالدفاع عن وعي المصريين.



وأوضح الرئيس السيسي، أنه لابد من التوسع في إنشاء محطات معالجة وتحلية المياه، مشددا على أن المصريين لا أحد يستطيع أحد يوقفهم، قائلا: "بفضل الله محدش هيقدر أبدا يوقفنا".



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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لكل القائمين على تنفيذ المشروعات التي تم افتتاحها، قائلًا: "إحنا توقفنا خلال الفترة الماضية عن تلك الافتتاحات، ولكني مستعد أن افتتح مشروعات جديدة يومًا بعد يوم لمدة شهرين ثلاثة".



وأضاف الرئيس، خلال كلمته بفعاليات مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: " مش احنا اللى عملناه كلنا كدولة ومؤسسات هي اللي نفذت المشروعات لتغيير حياة المصريين".



وتابع الرئيس: "كلنا محتاجين نتكلم كتير ونكرر الكلام كتير، ويجب على الإعلام أن يتحدث كثيرًا لمحاربة الأشخاص الذين يحاولون الخداع وتشويه الحقيقة".



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ومؤسساتها وإلاعلام مسئولين لكي يكونوا الحامي المدافع عن وعي المصريين، للحفاظ على المصريين، موضحًا أن "الناس معذورة وبسيطة ومشغولة في أكل عيشها، لذلك نحتاج لتوعية المواطنين".



وأشار إلى أن المواطنين يحتاجون للاطمئنان، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمسة الماضية لا يعمل خلال 20 سنة"، مضيفًا " لولا المشاريع اللى عملناها الناس كانت هتاكل منين؟".



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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل مشروع تم بمصر لم يتم بالرئيس فقط أو الوزارة بل بشركات مصر وكل المصريين العاملين بها، لافتا إلى أنه إذا لم يتم إنشاء تلك الإنجازات كيف كان سيعيش المصريون.



وقال الرئيس خلال افتتاحه اليوم لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء: "أنا بقولكم يا مصريين إن اللى بيتعمل أو اللى اتعمل فى خلال أربع أو خمس سنين اللى فاتوا دول دا ميتعملش فى 15 أو 20 سنة".



وأوضح الرئيس السيسي، أن جزءا كبيرا جدا من المنتجات تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن هذه فرصة للقطاع الخاص بإنتاج تلك المكونات بدلا من تلك الشركات، لافتا إلى أن لديهم فرصة للاستفادة من تلك المنتجات الموجودة بمصر إذا كانت لديهم الإرادة.



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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقاط صورة تذكارية، مع عدد من المهندسين والوزراء المشاركين فى افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء اليوم، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية لبعض المشروعات القومية الكبرى بالسويس.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صباح اليوم افتتاح، مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.